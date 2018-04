Investono un anziano sulle strisce pedonali e scappano: tre denunciati

I carabinieri di Santa Maria di Licodia hanno denunciato tre pregiudicati del posto, una donna di 33 anni, un 21enne ed un 23enne, responsabili di lesioni colpose e omissione di soccorso. Le indagini hanno consentito di appurare come la donna alla guida di una Bmw serie 1 e i due passeggeri ieri mattina in via Aldo Moro, dopo avere investito un pensionato di 73 anni mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, sono fuggiti via abbandonando sul posto il veicolo edomettendo di prestare soccorso al poveretto.

All 'uomo, trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò, sono state riscontrate da lesioni guaribili in una ventina di giorni. L’autovettura è stata posta sotto sequestro per gli opportuni rilievi tecnici.