Santa Maria di Licodia, operaio cade dal primo piano di un edificio

A Santa Maria di Licodia un uomo è caduto per errore dal primo piano di un edificio dove si trovava un magazzino. Pare che stesse facendo dei lavori e a causa della mancanza di una ringhiera sia finito giù.

L'operaio è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro dove è stato operato per una frattura lombare. Dal nosocomio catanese fanno sapere che "il paziente è vigile e cosciente e non è in pericolo di vita".