Santa Maria La Scala, ritrovato anche il corpo della ragazza: si cerca la terza vittima

E' stato ritrovato anche il corpo della ragazza dispersa da ieri pomeriggio, insieme ai suoi due amici, nel mare di Santa Maria la Scala, a causa del maltempo. Intorno alle ore 9.45 era stato ritrovato il corpo senza vita di Lorenzo D'Agata. Continuano le ricerche senza sosta per Enrico Cordella.

Intanto, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno anche ritrovato la macchina all'imboccatura del porticciolo. All'interno dell'auto non c'è il corpo dell'ultima vittima che rimane ancora dispersa. Si sta procedendo alla messa in sicurezza e ad un'accurata ispezione del tratto di mare circostante, come precisato dai vigili del fuoco presenti sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, Enrico Cordella, Margherita Quattrocchi e Lorenzo D’Agata erano su una Fiat Panda posteggiata sul molo del porticciolo per guardare il mare mosso quando un'onda anomala ha trascinato la vettura in mare. La tragedia sarebbe stata notata da un testimone che ha lanciato l'allarme.

Sul molo sono presenti i familiari dei tre giovani che sono stati ospitati in una stanza del porto messa a disposizione dal comune di Acireale

I vigili del fuoco sul posto, proseguono le ricerche in mare degli altri due ragazzi. Sono impegnati il nucleo sommozzatori, la sezione navale ed il nucleo Sapr ( Sistema avanzato di pilotaggio remoto) con l'ausilio dei droni, il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco oltre al personale di terra del locale Distaccamento di Acireale per il supporto logistico.