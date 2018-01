Santa Venerina, il Comune demolisce due edifici

Il Comune di Santa Venerina ha effettuato due importanti demolizioni. Si tratta della casa posta all'ingresso di via Zullo da via Ardichetto e della casa sita in via Acqua Bongiardo subito a monte del ponte della strada provinciale per Zafferana. Entrambi gli immobili sono stati acquisiti al patrimonio dell’ente, nell’ambito di pratiche per la ricostruzione post sisma del 2002. In via Ardichetto, appena possibile, saranno realizzati alcuni stalli di sosta con alberatura. In via Acqua Bongiardo non è previsto un intervento comunale, ma questa demolizione si inquadra nel più ampio programma di raddoppio del ponte.

Infatti l'anno scorso, il Comune di Santa Venerina ha ottenuto dall'ex Provincia di Catania (oggi Città Metropolitana) l'impegno a inserire l'opera nel proprio piano triennale dei lavori pubblici. Il Comune, dal canto suo, ha dato la disponibilità a fornire alla Città Metropolitana, l'area necessaria al raddoppio, che è proprio quella liberata con la demolizione. Esprime soddisfazione il sindaco Salvatore Greco: “Si tratta di demolizioni che programmavamo da tempo e che ora abbiamo finalmente potuto realizzare”.