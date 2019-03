Santa Venerina, 37enne ferito all'occhio con un colpo di pistola

Un uomo di 37 anni è stato ferito con un colpo di pistola che lo ha centrato all'occhio sinistro durante una lite a Santa Venerina. L'uomo, giudicato non in pericolo di vita, è stato prima portato nell'ospedale di Acireale e poi trasferito nel Policlinico di Messina per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I carabinieri, che indagano, escludono la pista criminale e indagano sulla sfera personale della vittima.