Santa Venerina, rinviata di una settimana la chiusura al transito di via Stabilimenti

Per consentire lo svolgimento dei pellegrinaggi in ricorrenza delle annuali festività patronali, su richiesta del comune di Santa Venerina, è stata prorogata di una settimana la chiusura al veicolare e pedonale della via Stabilimenti (strada provinciale 4/I), in prossimità del centro abitato.

Di conseguenza la chiusura avverrà dal 15 al 24 maggio ed interesserà il tratto di strada compreso tra l’incrocio con la via Fago e l’intersezione con la via Trieste (s. p. 118). La chiusura temporanea è stata disposta dalla Città metropolitana di Catania per consentire lavori urgenti di manutenzione straordinaria. La ditta aggiudicataria dell’appalto provvederà a predisporre l’opportuna segnaletica. Il percorso alternativo, per chi va in direzione Zafferana, è il seguente: deviazione sulla via Fago, strada prolungamento di via Mazzini (collegamento fra rotatoria presente nei pressi dell’attraversamento del torrente Fago e la rotatoria lungo la s.p. 49/I), via Mazzini e via Archimede fino a piazza Roma e s.p. 4/I (via Vittorio Emanuele). Per chi proviene da Zafferana: deviazione sulla via Mazzini, strada prolungamento di via Mazzini (collegamento fra rotatoria presente nei pressi dell’attraversamento del torrente Fago e la rotatoria lungo la s.p. 49/I) e via Fago. L’ordinanza di temporanea chiusura esclude i mezzi di soccorso e quelli del cantiere sulla s.p. 4/I. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.