Sarà 'Check-up in Movimento' il progetto di solidarietà di Corri Catania 2020

Sarà 'Check-up in Movimento' il progetto di solidarietà promosso da Corri Catania 2020: iniziativa per donare al comitato locale della Croce Rossa un ambulatorio medico mobile per svolgere attività itineranti di prevenzione e screening sul territorio. Gli organizzatori dell'Asd CorriCatania hanno incontrato nei giorni scorsi il presidente Stefano Principato, consegnandogli la maglietta edizione limitata 'Verso... Corri Catania 2020' che vuole rappresentare l'avvicinamento al 10 maggio. "Per la seconda volta la Cri di Catania è stata designata come beneficiario della raccolta fondi promossa da Corri Catania - sottolinea il presidente Principato - e, dopo l'acquisto di un ambulanza nel 2011, quest'anno si provvederà a potenziare l'attività rivolta alle persone più vulnerabili con l'acquisto di un ambulatorio sanitario, una risorsa fondamentale per le unità mobili che svolgono servizi di promozione e tutela della salute. L'ambulatorio sanitario mobile supporterà le attività di promozione del benessere fornendo alle persone screening gratuiti, interventi preventivi, visite specialistiche, esami clinici nonché fornirà informazioni e consulenze di orientamento ai servizi socio-sanitari del territorio".