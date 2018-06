Saranno le associazioni a gestire il “ Bastione degli Infetti

L’Amministrazione comunale ha deciso, con atto di indirizzo politico, di affidare alle associazioni l’area del “ Bastione degli Infetti”. La zona in questione è stata oggetto di opere di riqualificazione effettuate dal Comune, in accordo di convenzione con l’I.P.A.B. proprietaria del complesso monumentale, e in stretta collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali. Adesso con l’intento di realizzare maggiori economie, migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, l’Amministrazione comunale affiderà a diverse associazioni il “ Bastione degli Infetti” e saranno queste a curare, insieme alla manutenzioni del verde e la pulizia, la promozione di attività culturali e di manifestazioni ludico ricreative per la diffusione della cultura per la valorizzazione e la difesa del territorio.