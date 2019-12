Anche a Catania arrivano le "Sardine" sotto la fontana dell'Amenano

Sabato 7 dicembre 2019 si svolgerà in Piazza Alonzo di Benedetto, presso la Fontana dell'Amenano, alle ore 18, la prima manifestazione delle "Sardine di Catania". Il movimento spontaneo, che in alcune settimane ha riempito tante piazze d'Italia, giunge anche nella città etnea puntando a coinvolgere la società civile che si professa "antifascista, antirazzista e solidale". Le "Sardine" scenderanno in piazza, manifestando contro odio e violenza in maniera apartitica. Gli organizzatori chiedono alla cittadinanza di contribuire attivamente partecipando sia in piazza, reale che virtualmente, generando un mare di sardine social.