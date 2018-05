Lanciano sassi sulle auto, denunciati due minorenni ad Acireale

Alcuni giovani sono penetrati all’interno del dismesso albergo delle Terme di Acireale e ieri pomeriggio stavano lanciando sassi sulla SS 114, mettendo in pericolo gli automobilisti di passaggio. Gli agenti di polizia sono riusciti a bloccare i due giovanissimi teppisti, rispettivamente di 14 e di 17 anni. Addosso al ragazzo più grande è stata rinvenuta una dose, per uso personale, di marijuana. I due sono stati accompagnati presso gli uffici del commissariato di Acireale e denunciati per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. Per il diciassettenne è anche scattata la segnalazione alla Prefettura di Catania, per l’uso di sostanze stupefacenti.