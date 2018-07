Sasso contro il bus, Pogliese: "Ferma condanna, necessarie forze dell'ordine"

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, esprime "ferma condanna per la nuova ennesima azione contro un autobus dell'Amt danneggiato da una sassata scagliata contro il parabrezza, che ha messo a serio rischio l'incolumità dell'autista".

Il primo cittadino nel "riaffermare la necessità di intervenire per fermare questi atti di violenza con iniziative che coinvolgano le forze dell'ordine, esigenza che esprimerà nel primo comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che verrà convocato", ha espresso "piena solidarietà al guidatore del mezzo colpito e riaffermato la piena vicinanza dell'Amministrazione Comunale a tutto il personale dell'azienda cittadina del trasporto pubblico e in particolare a quello viaggiante che ogni giorno fornisce un servizio importante, difficile e rischioso".

Il fatto

Un autobus del servizio urbano Amt è stato preso a sassate ieri notte, in via Ustica, uscendo da San Giovanni Galermo, vicino ai plessi delle case popolari. Il fatto è accaduto intorno alle 00.25, ed ha provocato la frattura del vetro davanti di un mezzo della linea 726 che collega piazza Borsa al quartiere periferico. Come ha spiegato l'autista a CataniaToday - dopo essere stato dalla polizia per depositare la denuncia - prima della sassaiola, il bus sarebbe stato colpito da una serie di palloncini pieni d'acqua, lanciati da un gruppo di circa venti ragazzini.“