Saturno "gigante" visibile anche da Catania, ecco come osservarlo

Nella notte fra mercoledì 27 e giovedì 28 giugno, si verificherà un'insolita congiunzione astrale, assolutamente da non perdere per chi ama guardare le stelle e comprendere le meraviglie dell'astronomia. Saturno si troverà infatti opposto al Sole nell’allineamento con la Terra. In questo triplice allineamento, il pianeta con gli anelli sarà più "vicino" al nostro pianeta, e sarà possibile notare anche ad occhio nudo la sua luce splendente nel cielo catanese. Per chi volesse saperne di più, il gruppo astrofili di Catania ha organizzato una osservazione notturna in piazza Europa.