Open Arms rifiuta attracco a Catania: "In Spagna non ci insultano"

"Ci hanno assegnato Catania, guarda caso la città dove hanno aperto l'indagine contro le ong". Lo ha detto Riccardo Gatti, capitano della Open Arms, intervistato da 'Sky Tg24', tornando sui motivi che li hanno spinti a scegliere la Spagna piuttosto che l'Italia nonostante l'apertura per il porto di Catania. "Andiamo in Spagna perche li è diverso l'atteggiamento del governo" ha aggiunto Gatti. "Dalla Spagna non riceviamo insulti o attacchi, non ci chiamano scafisti, nessuno mette in cattiva luce quello che stiamo facendo, omettendo tutto cio' che sta succedendo. Ai cittadini le cose sono presentate in modo veritiero".