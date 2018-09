Scafista egiziano scarcerato sarà espulso dall'Italia

Un egiziano, giunto in Italia da minorenne in occasione di uno sbarco avvenuto ad Augusta nell’estate del 2014, è stato condannato per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, essendo stato identificato come scafista. Ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale, l’egiziano ha dimostrato immediatamente la sua indole violenta, aggredendo gli operatori della comunità per minori presso la quale era stato posto.

E' stata quindi disposta la carcerazione presso il carcere di Palermo e poi all’istituto penale per i minorenni di Acireale, dal quale è stato scarcerato ieri, per fine pena, Il questore Alberto Francini ha disposto il trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Potenza, dove è stato accompagnato e dove è stata convalidata l’espulsione.