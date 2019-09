Scappa al posto di blocco, arrestato un 64enne per resistenza a pubblico ufficiale

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 64enne Salvatore Pidatella di Tremestieri Etneo, per resistenza a pubblico ufficiale. I militari, durante l’esecuzione di un posto di controllo, gli avevano intimato l’alt ma l’uomo, in sella al proprio Beverly Piaggio, accelerava schivando gli operanti e cercando di guadagnarsi la fuga attraverso le vie limitrofe. È stato bloccato in via Fratelli Cervi dove i carabinieri, accertando che il motociclo era sprovvisto di assicurazione, lo hanno sottoposto a sequestro.