Scappa dai domiciliari per comprare le sigarette, arrestata

La 32enne Valentina Giuffrida era stata protagonista di un rocambolesco inseguimento per le vie di Librino lo scorso 24 aprile, fuggendo dalle forze dell'ordine con una vettura rubata dopo aver fumato crack e bevuto alcolici. Ieri un nuovo arresto. I carabinieri hanno eseguito un nuovo arresto dopo averla pizzicata fuori dalla sua abitazione, in cui sarebbe dovuta rimanere per scontare la pena ai domiciliari. Si è giustificata dicendo di essere uscita per comprare le sigarette.