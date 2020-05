Denunciato un romeno con attrezzi da scasso sulla stradale San Giorgio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso della notte appena trascorsa, il personale delle volanti della polizia ha proceduto al controllo di un individuo che si aggirava con fare sospetto tra le autovetture parcheggiate sulla Stradale San Giorgio. G.V.D. classe 1981, nato in Romania ma residente a Catania e già condannato per reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di vari arnesi atti allo scasso dei quali non sapeva fornire alcuna valida giustificazione. Condotto in questura, l’uomo è stato denunciato e gli attrezzi sono stati sequestrati.