Scenario Pubblico presenta lo spettacolo 'Muddica'

Il 20 e 21 dicembre a Scenario Pubblico un appuntamento speciale con Modem Pro e Modem CZD giovane collettivo compagnia zappalà danza per la presentazione di ‘Muddica’. Uno spettacolo che rappresenta la restituzione finale del percorso annuale Modem Pro, sotto il coordinamento artistico di Enrico Musmeci. Sul palco insieme ai danzatori anche i musicisti di Jacaranda - Piccola Orchestra Giovanile dell'Etna coordinati da Puccio Castrogiovanni.

Le performance ‘Seeds’ (due appuntamenti con Modem CZD che si sono svolti a Scenario Pubblico lo scorso novembre) hanno rappresentato per i danzatori del giovane collettivo, uno spazio di prova per la loro creatività. Durante queste performance hanno presentato infatti piccole coreografie e hanno avuto un primo confronto con la scena e con il pubblico. Queste sono state poi scomposte e ricomposte dal direttore didattico Enrico Musmeci per la realizzazione di ‘Muddica’. I danzatori in scena, inoltre concludono con ‘Muddica’ il percorso con MoDem: acronimo di Movimento Democratico, è il linguaggio che Roberto Zappalà ha sviluppato con la sua compagnia durante i suoi 28 anni di carriera ed è la base del percorso MoDem PRO, programmato annualmente da agosto a dicembre e destinato a danzatori professionisti o semi-professionisti selezionati tramite audizioni in diverse città europee. In scena anche i danzatori del MoDem CZD giovane collettivo compagnia zappalà danza, nonché bacino creativo per la nuova generazioni di coreografi formato da artisti dalle ottime qualità tecniche oltre che di sensibilità e vigore.

Un appuntamento di risonanza artistica e di ricerca coreografica che dal 2017 trova la collaborazione dell’AME Associazione Musicale Etnea, e che per l’occasione vede protagonisti al fianco dei danzatori anche i musicisti di Jacaranda - Piccola Orchestra Giovanile dell'Etna coordinati da Puccio Castrogiovanni.