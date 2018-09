I ragazzi dell'Unione Italiana Ciechi proveranno lo sci nautico

Saranno 18 i ragazzi dell’Unione italia ciechi ed ipovedenti sezione di Catania che sabato potranno provare una esperienza davvero unica: una prova di sci nautico. Grazie, infatti, all’impegno della presidente Rita Puglisi, una nuova attività si aggiunge al già intenso e interessante calendario che l’Unione predispone per i suoi assistiti. Che sabato potranno contare anche sull’appoggio di una leggenda in questo sport, il campione ultramedagliato Daniele Cassioli vincitore di 22 titoli mondiali, 20 europei e 31 italiani. Cassioli, atleta Paralimpico, riesce a gareggiare in tutte e tre le Specialità dello Sci Nautico vale a dire Slalom, Figure e Salto. In virtù dei risultati ottenuti a livello internazionale, infatti è considerato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi. Daniele, con la collaborazione del Circolo Nautico Tre Laghi, attenderà i ragazzi dell’Unione al lago Nicoletti, nell’ennese, Nell’arco della giornata all’insegna dello sport, altri atleti non vedenti della sezione catanese dell’Unione Italiana Ciechi si cimenteranno anche nella Canoa e nell’arrampicata. “Siamo felici di questa esperienza e contenti di poter sostenere i nostri ragazzi anche nell’inserimento sportivo”, dichiara la presidente Puglisi.