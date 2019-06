Sciame d'api blocca aereo a Fiumicino, ritardo per il volo Roma-Catania

E' stato rimosso lo sciame di api che questa mattina ha bloccato in pista per più di un'ora il volo Ryanair Roma-Catania che doveva decollare alle 10 e 20 da Fiumicino. Per ragione di sicurezza il comandante del volo aveva chiesto l'intervento della sicurezza a terra che aveva così allertato i vigili del fuoco. L'aereo, a quanto si apprende, è pronto ora per il decollo.