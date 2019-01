I 5 Stelle protestano per un incontro con Delrio a Scienze Politiche

In un’aula del dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, si terrà l’incontro “Cercasi vaccino antipopulista. Democratici alla sfida dei cambiamenti”, a cura del centro studi Giuseppe Dossetti. Il Movimento 5 Stelle etneo protesta, ritenendo l'evento eccessivamente vicino all'ambiente politico del partito democratico. Al tavolo dei relatori ci saranno Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera dei deputati, Nino Mirone, Giovanni Burtone e Pierluigi Castagnetti.

"Restiamo letteralmente senza parole: con quali criteri -dice il consigliere comunale del M5s Giovanni Grasso, presidente della commissione Cultura - è stata concessa la sala di una Università, in orari di lezione per di più, per un dibattito di carattere squisitamente politico, che altro non è se non propaganda di partito? La politicizzazione degli enti che si occupano della cultura, in testa il sistema universitario, non è solo da biasimare, ma da combattere. La politicizzazione dell’Università di Catania è una cosa nota. Ne abbiamo avuto una prova recente nella scorsa campagna elettorale, quando sono stati concessi spazi ad altri aspiranti candidati sindaco e a me, invece, è stata sottratta anche l’opportunità di tenere una lectio magistralis”.