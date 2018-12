Sciopero Amt, è guerra di cifre: "Ha aderito solo il 19% dei lavoratori"

Guerra di cifre tra il sindacato Faisa-Cisal che, nella giornata di ieri, ha proclamato lo sciopero dei lavoratori Amt e la presidenza della partecipata comunale. Se per la sigla ad aderire alla giornata di protesta sarebbe stato "oltre il 70% dei lavoratori" - come annunciava in toni entusiastici in una nota inviata ieri - il presidente di Amt, Giacomo Bellavia, riporta un dato completamente diverso: "Allo sciopero proclamato da Faisa-Cisal per il giorno 10/12/2018 il personale dipendente di Amt Catania ha aderito nella percentuale complessiva del 19,1%".

Numeri completamente diversi rispetto a quanto segnalato dal sindacato autonomo che, al contrario, parlava di una " massiccia partecipazione dei lavoratori, come dimostra il fatto che in linea, nel corso della mattina, sono rimasti appena 28 autobus sul totale dei 101 programmati".

Per Romualdo Moschello, segretario regionale di Faisa-Cisal, l'azione è stata necessaria per manifestare il malcontento dei dipendenti nei confronti dell' "Il 70 per cento dei lavoratori di Amt ha aderito allo sciopero

„immobilismo dei vertici del Comune, dei mancati pagamenti degli stipendi di novembre, dell’assenza di certezza sui pagamenti di quelli successivi, comprese le tredicesime, e soprattutto delle indiscrezioni da più parti provenienti su una presunta volontà di determinare le condizioni per la vendita dell’azienda o di parte di essa a soci privati".

“Affermazione, quest'ultima, smentita dal presidente Bellavia che ha spiegato a CataniaToday: "Non siamo a conoscenza di una volontà di vendita ai privati e, a mio parere - conclude - non c'è neanche l'interesse".