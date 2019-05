FP Cgil, USB Catania, Uil Trasporti, Fiadel e Fesica Confsal, hanno confermato per domani 16 maggio, lo sciopero dei lavoratori della Nettezza urbana a Catania, che si asterranno dal servizio per l’intera giornata. “La conferma è arrivata a seguito del confronto tenutosi ieri tra le parti nei locali dell’assessorato comunale all’Ecologia - spiega il responsabile del Dipartimento Igiene ambientale per la Fp Cgil, Alfio Leonardi- Non è escluso che la prossima settimana si possano tenere proteste ed assemblee dei lavoratori”. I dipendenti già in stato di agitazione, chiedono di variare il loro rapporto di lavoro con la seguente formula: passaggio a sei ore giornaliere per gli 80 lavoratori provenienti dall’ex bacino prefettizio, e la stabilizzazione di tutti i precari. L’ obiettivo dei sindacati è dunque quello di approdare ad un totale già concordato nei mesi scorsi con la Dusty, di 709 lavoratori a tempo indeterminato e full time.