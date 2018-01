Semilibertà a Micale, sciopero della fame di Tonelli e della vedova Raciti

Sciopero della fame per Gianni Tonelli, segretario generale del Sap (Sindacato autonomo di polizia). Il sindacalista lo annuncia a seguito della notizia della "semilibertà concessa a Daniele Micale, uno dei due ultrà del Catania condannati per la morte dell'ispettore della polizia Filippo Raciti, che dimostra che è saltato il banco delle regole elementari della democrazia, della giustizia, del buon senso generale nel nostro Paese''.

Secondo Tonelli ''non è possibile pensare che chi colpisce un servitore dello Stato alla fine si veda lenita la responsabilità con una condanna preterintenzionale che lo ha portato a un grandissimo sconto di pena. Dopo cinque anni è già fuori e gli è stato anche trovato un lavoro. Quasi è diventato un investimento ammazzare un poliziotto''.

''In questo Paese nessuno rispetta più le regole'', ribadisce Tonelli che annuncia lo sciopero della fame supportato da Marisa Grasso, vedova Raciti, che simbolicamente per qualche giorno, si unirà al sindacalista: ''Oggi sarebbe stato il compleanno di mio marito, lui non c'è, parlo io al suo posto'', dice Marisa Grasso che racconta: ''Quando ho visto il cadavere di mio marito potevo impazzire dal dolore e dalla ingiustizia, perché so benissimo che mio marito è morto per quel senso di legge che difendeva, per il suo dovere e per quel senso di giustizia che deriva dalla divisa che indossava. Per questo non posso accettare queste leggi che sono fortemente ingiuste nei confronti del poliziotto e della sua famiglia. Mio marito è vittima del dovere''.