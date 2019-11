Etna Trasporti, lavoratori in sciopero lunedì 25 novembre

Sciopereranno per tutto il giorno, lunedì prossimo 25 novembre i lavoratori dell'azienda Etna Trasporti spa di Catania, che gestisce i collegamenti interprovinciali. Il personale di movimento e degli impianti fissi, secondo lo sciopero indetto dalla Fit Cisl Sicilia, si asterranno quindi per 24 ore rispettando le fasce di garanzia (6-9 e 13,30-16,30). Si tratta della seconda azione di sciopero indetta dopo quella dello scorso 14 ottobre, proclamata per diverse motivazioni fra le quali la questione dei turni di servizio, delle trasferte, e altre questioni organizzative, scrive la Federazione Trasporti della Cisl in una nota.