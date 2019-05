Aeroporto, disagi per lo sciopero del trasporto aereo: 50 voli cancellati

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Catania usa la nostra Partner App gratuita !

Ha registrato un’adesione di oltre l’80 per cento , lo sciopero nazionale di 24 ore di ieri, 21 maggio 2019, che ha coinvolto piloti, assistenti di volo, tecnici di manutenzione e personale di terra di Alitalia e di tutto il trasporto aereo italiano. Più del 50 per cento dei voli Alitalia sono stati cancellati. I sindacati sottolineano che lo sciopero “si è reso inevitabile a fronte delle seguenti criticità irrisolte: tra cui il rinnovo del contratto nazionale, la riforma del trasporto aereo in termini di regole e di concorrenza per eliminare le asimmetrie competitive, il rilancio e la crescita con investimenti sulla flotta di lungo raggio".