Lavoratrori dei supermercati Fortè in sit in per gli stipendi arretrati

Le organizzazioni sindacali autonome Usi e Sinalp Sicilia hanno indetto una giornata di sciopero generale con un sit In nei punti vendita della Meridi Srl, titolare del marchio della Fortè. Si è giunti a questa decisione dopo una riunione sindacale dei lavoratori del gruppo, che lamentano i mancati pagamenti degli ultimi stipendi e il mancato rispetto degli orari di servizio e delle qualifiche di assunzione, condizioni queste inaccettabili in un paese che si definisce civile e democratico.

"Pur avendo in tutti i modi cercato di interloquire con la dirigenza aziendale della Meridi Srl - spiegano in una nota unitaria i sindacati - al fine di trovare una soluzione condivisa ed in grado di soddisfare le giuste pretese dei lavoratori e le esigenze aziendali, non si è riusciti ad avere un incontro, anche semplicemente interlocutorio. Questo atteggiamento ostracistico nei confronti dei propri dipendenti. I lavoratori sono stati costretti ad agire ed indire un sit In in alcuni punti vendita". In mancanza di soluzioni, saranno programmate altre iniziative analoghe