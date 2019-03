Trasporti, sciopero di 4 ore l'8 marzo: disagi anche per il traffico aereo

Rischia di trasformarsi in un venerdì nero per i pendolari l'8 marzo, giorno scelto dai sindacati per lo sciopero generale. Per 24 ore, infatti, i lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private potranno incrociare le braccia in quello che ormai è diventato, negli ultimi anni, "Lotto marzo".

I maggiori disagi saranno nel settore dei trasporti che, quindi, coinvolgerà quindi anche il traffico aereo. "Potranno verificarsi ritardi e disagi: per informazioni contattare la propria compagnia aerea". A renderlo noto è l'Aeroporto di Catania sulla pagina Facebook.

Lo sciopero dei trasporti, previsto per domani, durerà 4 ore: dalle ore 12 alle 16.