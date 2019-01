Macchinisti e capitreno scioperano, disagi in vista per chi viaggia in treno in Sicilia

Macchinisti e i capitreni di Trenitalia scioperano per 23 ore: incroceranno le braccia dalle ore 3 del 10 gennaio alle 2 di venerdì 11. Possibili disagi dunque per chi si muove in treno in Sicilia. A darne notizia con una nota è la segreteria regionale del sindacato Orsa.

"Il sistema ferroviario italiano - spiega l'Orsa - è stato da tempo ampiamente liberalizzato e abbiamo assistito alla nascita di innumerevoli compagnie ferroviarie senza prevedere obblighi stringenti per la natura della particolare attività. La liberalizzazione inoltre non è stata accompagnata da leggi che decretassero l'applicazione di norme contrattuali e normative uniche. Sono aumentate le mansioni di sicurezza che A.N.S.F. e i regolatori delle circolazione ci hanno imposto, abbiamo subito una schizofrenica programmazione dei turni (che dagli storici turni rotativi collettivi sono, divenuti individuali, con cadenze mensili e in alcuni casi settimanali), stiamo vivendo l'inesorabile allungamento delle prestazioni lavorative, la riduzione dei riposi, la riduzione dei percorsi formativi, se non la totale assenza di erogazione di aggiornamenti, tutti questi aspetti stanno minando nelle fondamenta la salute, la sicurezza e la professionalità dei Macchinisti Italiani tutti questi aspetti stanno minando nelle fondamenta la salute, la sicurezza e la professionalità dei macchinisti italiani".

Per questi motivi il personale del trasporto ferroviario protesterà. "I treni di lunga percorrenza - fa sapere Trenitalia - potranno subire cancellazioni o variazioni. Per i treni regionali potranno verificarsi cancellazioni o variazioni, salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori. L’agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Per maggiori informazioni consultare i siti trenitalia.com e rfi.it, gli uffici informazioni e l'assistenza clienti".