Scippa una turista al porto, rintracciato grazie alla descrizione della vittima: arrestato

Nel pomeriggio di ieri la polizia ha tratto in arresto per il reato di furto con strappo Domenico Cuntrò, del 1986. L’uomo, all’interno del porto, aveva strappato la borsa dal braccio di una ragazza russa, che ha subito contattato la polizia, fornendo dettagliate descrizioni del ladro e del motociclo da lui usato. Immediatamente, le Volanti di zona si sono messe alla ricerca del malfattore, riuscendo a recuperare la borsa della donna, dalla quale era stato asportato il denaro contante. Subito dopo, è stato individuato, in viale Vittorio Veneto, un soggetto perfettamente corrispondente alle descrizioni fornite dalla turista, che lo ha poi riconosciuto inequivocabilmente come l’autore dello scippo. Il Cuntrò è stato arrestato e, su disposizione del magistrato di turno, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.