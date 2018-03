Scippano una borsa e scappano su un'auto rubata: arrestati due catanesi

Hanno rubato la borsa con la pensione ad una donna e sono scappati a bordo di un'auto rubata. I carabinieri di Anzio hanno arrestato due catanesi, di 59 e 53 anni, ma da anni domiciliati a Tor San Lorenzo, entrambi già conosciuti alle forze dell'ordine, con le accuse di furto aggravato e riciclaggio.

Nella tarda mattinata di ieri, la centrale operativa di Anzio ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna che, poco prima era stata derubata della borsa. La vittima, mentre stava per salire a bordo della propria auto parcheggiata a Lavinio, nei pressi dell'ufficio postale, è stata avvicinata da due uomini che hanno approfittato di un attimo di distrazione per sottrarle la borsa, che aveva appoggiato sul sedile anteriore. Dopo l'azione i due sono fuggiti a bordo di una vecchia utilitaria di colore verde.

La pattuglia dei Carabinieri, ricevuta la segnalazione, si e' messa subito alla ricerca del veicolo, riuscendo ad intercettarlo poco dopo all'altezza del Lido dei Pini. I due, nonostante l'alt intimato dai militari, hanno accelerato e sono fuggiti. Dopo circa due chilometri di inseguimento, in via delle Tuberosa, i militari sono riusciti finalmente a bloccarli. Nell'autovettura i militari hanno rinvenuto la borsa rubata alla donna, contenente la pensione di 700 euro in contanti, che la donna aveva prelevato.

Dai successivi accertamenti eseguiti sull'autovettura, usata dai malviventi per fuggire, è risultato che era stata rubata lo scorso 12 gennaio a Nettuno. I due sono stati ammanettati e portati in caserma, trattenuti in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.