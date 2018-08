Pregiudicato scippa una borsa: denunciato e rimesso in libertà

Nei giorni scorsi, una donna è stata vittima di uno scippo in centro di Catania, mentre si trovava a bordo della propria autovettura. Appena accostatasi al marciapiede, le si è avvicinato un ciclomotore con a bordo due uomini e uno di questi le ha aperto lo sportello dell’autovettura rubandole la borsa adagiata sul sedile, fissando la vittima con atteggiamento minaccioso. La donna ha denunciato il furto presso il commissariato Borgo-Ognina descrivendo uno dei malfattori e specificando che oltre i soldi, i due le avevano rubato anche i documenti d’identità, bancomat e carta di credito. Uno degli autori del furto è un noto pregiudicato, sorvegliato speciale noto per i suoi reiterati colpi analoghi, denunciato e rimesso in libertà.