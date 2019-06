Scippa una donna, ma incontra i falchi: arrestato rapinatore

Una donna che aveva prelevato del denaro contante dallo sportello bancomat di un istituto di credito situato al viale Mario Rapisardi è stata rapinata ieri da Giuseppe Giaggeri, arrestato dalla polizia. Si era allontanato a piedi per le vie limitrofe. La signora ha subito riferito ai falchi che un uomo, di corporatura esile e di carnagione scura, dopo averla aggredita fisicamente, le aveva sottratto il denaro poco prima prelevato in banca.

Nel frattempo, le ricerche del soggetto continuavano senza sosta e qualche minuto dopo, l'uomo è stato intercettato in una via limitrofa mentre tentava di nascondersi tra i veicoli in sosta. Riconosciuto per l’abbigliamento, oltre che per l’atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato rinvenuto il denaro, per un importo pari a quello sottratto alla vittima, che è potuta rientrare in possesso del maltolto, ringraziando gli agenti. Il rapinatore è stato condotto in carcere.