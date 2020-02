Scogliera, trovato il cadavere di una donna: era scomparsa da casa

Il cadavere di una donna, in stato di decomposizione avanzata, è stato trovato lungo la scogliera di Catania, dopo il porto Rossi, in corrispondenza del centro fieristico "Le Ciminiere". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera. Dopo l'ok da parte della magistratura, si è dato inizio alle operazioni di recupero della salma. Sarà probabilmente necessario disporre l'autopsia per far luce sulle cause del decesso ed identificare la donna. Si tratta di una 61enne che era scomparsa da casa alcuni giorni fa. Indagini sono in corso da parte della questura di Catania.