Scoperta una sala giochi illegale in Corso Indipendenza

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Nesima hanno notato movimenti sospetti di alcune persone che sostavano in una stradina laterale del Corso Indipendenza. Alla vista dell’auto della polizia, molti dei presenti hanno cercato di allontanarsi con discrezione, ma sono stati fermati dagli agenti che, nel frattempo, si sono accorti che, all’interno di un vicino garage, era stata staccata la corrente elettrica. L’autore del gesto è stato subito identificato per un pluripregiudicato e, di conseguenza, controllato.

Insospettiti dal quanto era accaduto, i poliziotti sono entrati all’interno del garage, riscontrando l’esistenza di una vera e propria sala clandestina per giochi illegali e scommesse on line non autorizzate. Gli operatori hanno trovato un calcio balilla, di un tavolo da biliardo, entrambi provvisti di gettoniera, e quattro postazioni da gioco collegate on line a siti per scommesse e giochi di vario tipo, anche questi tutti a pagamento. Dopo aver individuato il gestore dell’attività illegale, il pregiudicato che aveva precedentemente staccato l’alimentazione elettrica, i poliziotti gli hanno contestato molti addebiti penali e amministrativi (per questi ultimi, le sanzioni ammontano a un totale di 156.500 euro. Inoltre, tutte le apparecchiature informatiche sono state sequestrate penalmente.