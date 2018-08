Si cerca Matilde Reitano, scomparsa da ieri sera in via Sebastiano Catania

Non si hanno più sue notizie da ieri sera. Sono ore di apprensione per i familiari di Matilde Reitano, sposata e mamma di un bimbo. E' stato lanciato un appello attraverso i social, con l'immagine della donna condivisa su Facebook. Il telefono sarebbe stato trovato vicino alla sua abitazione nella zona di via Sebastiano Catania, mentre la sua borsa con gli effetti personali a Ognina.