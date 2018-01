Si cerca Carmelo Battiato, 60enne scomparso dalla vigilia di Natale

Carmelo Battiato, 60enne catanese, non da più sue notizie dal 24 dicembre del 2017. L'uomo calvo, di corporatura robusta, occhi azzurri, alto un metro e settanta, è uscito di casa sparendo poi nel nulla proprio il giorno prima di Natale.

La famiglia in apprensione lo cerca da giorni e fa sapere che l'uomo è molto conosciuto nella zona di via Plebiscito e della pescheria. In caso di notizie contattare i parenti al numero di telefono 3669339543.