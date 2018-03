Andava in giro con uno scooter rubato, arrestato un 20enne

I carabinieridi Aci Sant’Antonio hanno arrestato il 20enne Paolo Nicolosi, eseguendo un ordine della corte d'Appello di Catania. Il 12 marzo del 2014 era stato fermato ed arrestato mentre se andava in giro per le strade di Gravina di Catania a bordo di uno scooter risultato rubato. I giudici, riconoscendolo colpevole di ricettazione, lo hanno condannato a 4 mesi di reclusione da scontare in una comunità terapeutica di Aci Sant’Antonio.