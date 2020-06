Scoperta "casa di spaccio" a San Giovanni Galermo: 31enne arrestata

Ieri, personale della squadra mobile ha tratto in arresto Nancy D'Amico (classe 1989), ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. In particolare, una incursione dei “Falchi” ha permesso di fare irruzione in una “casa di spaccio” nel quartiere di San Giovanni Galermo. I frequenti appostamenti delle pattuglie avevano infatti permesso di focalizzare l’attenzione su uno stabile in cui erano continui i passaggi di soggetti tossicodipendenti. A gestirla era una donna, la D’Amico appunto, che è stata trovata in possesso di 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 125 euro in contanti. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.

