Scoperta piantagione di cannabis "nana": arrestato 34enne

I carabinieri di Mazzarrone, supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato un 34enne incensurato del posto perché responsabile di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. I militari avevano appreso che, in un terreno incolto della Contrada Mazzarrone, qualcuno aveva intrapreso una redditizia attività di coltivazione di cannabis. L’individuazione della piantagione è stata difficile, per la presenza proprio a ridosso, di un altissimo canneto sviluppatosi sul greto del fiume Trillo, che ne impediva la visione a distanza. I militari hanno così atteso il “coltivatore”, che tra l’altro è risultato poi essere il figlio del proprietario dell’azienda agricola confinante, proprio mentre stava irrigando con dei secchi le 15 piante aventi un’altezza variante da 90 a 160 centimetri circa. La peculiarità delle piante rinvenute è la presenza di una particolare specie di cannabis cosiddetta “nana” che, a dispetto delle sue dimensioni ridotte, contiene un principio attivo più elevate rispetto alla più conosciuta “indica”. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.