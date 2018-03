Lutto cittadino per i funerali di Dario Ambiamonte, pompiere morto in via Garibaldi

Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha proclamato una giornata di lutto cittadino in concomitanza con i funerali di una delle vittime dell'esplosione in via Garibaldi, il vigile catanese Dario Ambiamonte che si celebreranno mercoledì prossimo in Cattedrale. I funerali del vigile Giorgio Grammatico si celebreranno sempre mercoledì nel Santuario della Madonna di Trapani.

Il sindaco Bianco, dopo avere parlato con i familiari di Ambiamonte, ha dato disposizioni affinché la salma venga tumulata nel sacrario delle Vittime del dovere nel cimintero monumentale di Catania, accanto al carabiniere Horacio Majorana, poiché anche Dario è caduto nell'adempimento del proprio dovere. Qualora i familiari volessero, tale disposizione varrà anche per Giorgio Grammatico. E' stato intanto notificato l'avviso di garanzia al caposquadra, ferito nell'esplosione.