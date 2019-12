Scopre di essere incinta poco prima di partorire: ma la bambina muore

E' morta la bambina nata a Biancavilla da una donna che non sapeva di essere incinta. La bimba, appena nata, è stata trasferita all'ospedale San Marco di Catania per alcune complicanze. Le condizioni, però, si sono aggravate per poi peggiorare in serata.

La donna ha scoperto di essere incinta poco prima del parto e avrebbe continuato ad avere le mestruazioni: non era alla sua prima gravidanza e ha riferito di non aver avuto alcun sintomo.

Ad accorgersi della situazione sono stati i medici dell'ospedale di Biancavilla che, a seguito di controlli, l'hanno ricoverata per l'imminente parto.