Alluvione di Scordia, cittadinanza onoraria all'Arma dei carabinieri

Il Sindaco Francesco Barchitta ha conferito il riconoscimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri, consegnando l’attestato al comandante della legione carabinieri di Sicilia, Giovanni Cataldo. La notte del 19 ottobre 2018 una pioggia torrenziale si è abbattuta sull’area del Calatino ed in particolare sui territori dei Comuni di Scordia, Ramacca e Palagonia. Scattato l’allarme, i carabinieri si sono prodigati in ogni modo per aiutare la popolazione, alle prese con decine di allagamenti di scantinati, garage abitazioni.

Nonostante il fango avesse invaso anche lo stesso piazzale della caserma, i militari della locale stazione dei carabinieri, con i loro mezzi fuoristrada e con quelli immediatamente giunti in supporto dai limitrofi Comandi,sono giunti anche nella struttura per anziani “Villa Sant’Andrea”, soccorrendo una donna. Moltissime le famiglie salvate nelle varie contrade ed aree rurali ed urbane di Scordia.

Una volta liberate le principali vie di comunicazione, sfruttando la profonda conoscenza del territorio i carabinieri si sono spesi per raggiungere le località isolate anche attraverso percorsi alternativi. L’attività prestata nel terribile evento è stata ampiamente apprezzata dalla popolazione, con numerosi attestati di stima anche personali e dall'amministrazione, che il 13 maggio 2019, convocato il Consiglio Comunale, ha deliberato il conferimento della “cittadinanza onoraria all’Arma dei carabinieri” per l’impegno profuso e l’intensa attività svolta in favore della popolazione Stamattina, alle 11, nell’aula consiliare del Comune di Scordia, il Sindaco Francesco Barchitta, alla presenza del Consiglio Comunale e di altre Autorità militari e civili, ha conferito il riconoscimento all’Arma dei Carabinieri, consegnando l’attestato al Comandante della Legione carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Giovanni Cataldo.