Scordia, muore sul lavoro un giovane operaio

Una morte bianca avvenuta questa mattina a Scordia. La vittima è il giovane operaio 26enne Rocco Lanza: secondo le prime ricostruzioni, durante l'orario di lavoro, per cause ancora da accertare sarebbe stato schiacciato da un profilato in ferro che stava per essere scaricato da un mezzo. Il corpo dell'uomo si trova adesso all'obitorio in attesa dell'autopsia che dovrebbe avvenire su disposizione della procura di Caltagirone. I carabinieri di Palagonia hanno iniziato a fare gli accertamenti del caso.