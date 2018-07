Nasconde marijuana e hashish in casa: 21enne in manette

A Scordia i carabinieri hanno tratto in arresto un 21enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in flagranza. L’uomo, nel corso di un servizio finalizzato a prevenire e reprimere i reati in materia di stupefacenti, è stato, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare nel corso della quale veniva trovato in possesso di circa 60 grammi di marijuana, circa 3 grammi di hashish già confezionata in dosi, 7 piantine in vaso di cannabis e materiale vario per il confezionamento e la coltivazione dello stupefacente. Il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.