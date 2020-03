Scordia, Saitta (M5s): "Esternazioni gravi del sindaco sui dipendenti comunali con la 104"

Il deputato Eugenio Saitta e la consigliera comunale Maria Contarino del Movimento Cinque Stelle sono intervenuti a seguito delle esternazioni del primo cittadino di Scordia, Francesco Barchitta, che ha attaccato i dipendenti comunali che fruiscono della legge 104 per assistere i propri famigliari.

"Sono davvero gravi, offensive e scriteriate - spiegano Saitta e Contarino - le affermazioni del sindaco di Scordia. Da un uomo delle istituzioni ci aspetteremmo un profilo alto e invece siamo costretti a sottolineare le parole che ha usato contro le scelte del Governo Nazionale sull'aumento, giusto e condivisibile, del numero dei giorni per le persone che hanno diritto alla Legge 104. Il diritto di assistere i propri cari, bisognosi di cure, è un diritto garantito in Italia con una legge dello Stato. Sembra che il Sindaco Barchitta voglia scaricare le colpe della sua incapacità amministrativa sui dipendenti comunali e, nel caso di specie, sui dipendenti comunali che usufruiscono, per diritto, di una Legge che è simbolo di civiltà".

"Al posto di attaccare le scelte del Governo e i dipendenti dovrebbe pensare a garantire la sicurezza e la piena applicazione delle misure disposte dal governo nazionale per il contenimento del coronavirus. Esprimiamo la massima solidarietà ai vigili urbani. Siamo certi che tutti i dipendenti del nostro Comune stanno garantendo il loro contributo in un momento così delicato per il paese". "Abbiamo inviato una interrogazione in cui chiediamo di rimettere in forze nel corpo della Polizia Municipale di Scordia le unità lavorative, vincitrici di concorso nei Vigili Urbani, che al momento sono collocati in altri uffici comunali. Queste sono le azioni che il Sindaco dovrebbe fare per garantire più controlli e sicurezza nel proprio territorio - concludono Saitta e Contarino."