Una nuova scossa di terremoto si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, 13 gennaio, a Zafferana etnea intorno alle ore 16. Il sisma, di magnitudo 2.5, non ha avuto conseguenze per la popolazione ed ha avuto un epicentro posto a 4 chilometri di profondità, come registrato dai sismografi dell'Ingv di Catania.