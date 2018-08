Scout catanesi si perdono a Vulcano: trovati dalla forestale

Disavventura per 37 ragazzi-scout di Catania lungo il sentiero di Cugno Petruso a Gelso nell'isola di Vulcano. Si erano incamminati dal Piano per raggiungere il borgo marinaro, ma strada facendo, si sono trovati in forte difficoltà a causa del gran caldo e non hanno più ritrovato il sentiero per arrivare al villaggio eoliano. Scattato l'allarme si è mobilitato il comandante della forestale di Lipari che ha attivato la sua squadra di Vulcano e mobilitato i carabinieri. Allertato anche un elicottero. I giovani vacanzieri sono stati soccorsi e trasferiti con la motovedetta al porto, accompagnati dalla Croce Rossa e dal medico di guardia.