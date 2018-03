Acireale, controlli elettronici per assicurazione e revisione dei veicoli

La polizia Municipale di Acireale ha attivato il servizio di controllo elettronico della velocità e delle assicurazioni e revisioni mediante il dispositivo elettronico "Scout Speed". Consentirà in modalità dinamica, ovvero mediante uno strumento montato a bordo di un veicolo della polizia locale in movimento, di accertare le violazioni ai limiti di velocità, all'obbligo di assicurare i veicoli per la responsabilità civile contro terzi ed all'obbligo di revisione. I controlli verranno effettuati sulle vie del centro abitato, sulla via C. Colombo e sulla SS114.

Di seguito si comunicano le date di utilizzo dello strumento nel mese di marzo, aprile, maggio e giugno: MARZO - 7 matt. , 10 matt., 13 matt., 15 pomeriggio, 19 matt., 23 pom., 28 matt. e 31 matt. APRILE - 4 pom., 6 matt., 10 pom., 12matt., 18 matt., 20 pom., 23 matt. e 26 pom. MAGGIO - 3 pom., 5 matt., 8 pom., 11 matt., 14 matt., 16 pom., 22 pom., 25 matt., 29 matt., 31 pom. GIUGNO - 4 matt., 6 pom., 12 pom., 15 matt., 18 matt., 21 pom., 26 matt., 29 pom.