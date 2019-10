Screening oncologici, presentazione protocollo Asp - Confcommercio

Domani, giovedì 10 ottobre, alle ore 10.00, nella sede dell’Asp Catania, in Via Santa Maria La Grande, 5 (sala riunioni, piano 6), sarà presentato alla stampa il protocollo d’intesa Asp Catania-Confcommercio imprese per l’Italia di Catania relativo alla promozione degli screening oncologici sul territorio. Interverranno, per l’Asp di Catania: Maurizio Lanza, direttore generale; Antonino Rapisarda e Giuseppe Di Bella, rispettivamente direttore sanitario e direttore amministrativo; Renato Scillieri, direttore Centro gestionale screening; per Confcommercio: Riccardo Galimberti, presidente Confcommercio imprese per l’Italia di Catania; Pietro Agen, presidente Camera di Commercio del sud-est; Francesco Sorbello, vice direttore Confcommercio imprese per l’Italia di Catania.